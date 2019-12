300 millions sous le sapin pour Ghelamco

Le promoteur immobilier Ghelamco vend le Spectrum pour 100 millions d'euros et prépare la cession de Silver Tower pour quelque 200 millions...

Selon une source proche du dossier, le Spectrum , un nouvel immeuble de bureaux bruxellois offrant 15.600 m² et 22 appartements (tous vendus), vient d’être vendu à l’allemand Deka Immobilien pour un montant approchant les 100 millions d’euros. L’immeuble en pointe posé avenue Bischoffsheim, le long de la petite ceinture dans le quartier Madou, est loué à 80% .

Le futur propriétaire a négocié deux ans de gratuité sur les surfaces inoccupées . La partie inférieure (4 étages, 6.500 m²) devait initialement être occupée par un centre de coworking sous enseigne WeWork. Mais ce dernier a renoncé à son bail locatif et a été remplacé par MeetDistrict, l’enseigne de coworking opérée par le promoteur des lieux, Ghelamco .

Et de deux

Ce dernier est, apprend-on, également entré en phase de clôture pour la revente d’un autre projet développé non loin de là, à Saint-Josse. Il s’agit d’ailleurs du plus important développement actuel du promoteur immobilier flamand dans la capitale. Plantée en bordure des voies de chemin de fer et de la petite ceinture, la Silver Tower, qui pousse à vue d’œil place Saint-Lazare, doit accueillir d’ici fin 2020 les services administratifs de la Région bruxelloise (SPRB).