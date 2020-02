3eme Bureau a trouvé un repreneur

Deux offres différentes

Lors de l'audience organisée mercredi matin, les responsables des deux sociétés sont venus présenter leur offre dans les détails afin que le tribunal puisse trancher et décider du nom du repreneur. Hobeco a proposé un montant de 45.000 euros en promettant de reprendre 14 travailleurs sur les 25 que compte la société. En cours d'audience, Tony Di Prima, le patron d'Hobeco a affiné son offre, en précisant qu'il reprenait 15 travailleurs et que des discussions étaient en cours avec un seizième.

"Si je ne mets que 45.000 euros sur le table, c'est parce que la marque a perdu de sa notoriété, il va falloir la reconstruire et pour cela, on va partir d'une feuille blanche pour reconquérir les clients", a expliqué le responsable d'Hobeco qui peut compter sur des fonds propres évalués à 17 millions d'euros. Il a également précisé qu'il allait créer une nouvelle société dotée d'un capital de 200.000 euros et qui bénéficierait d'entrée de jeu d'un prêt subordonné de 300.000 euros.

"Je fais cette offre sans avoir effectué de due diligence, j'avance au 'pif'. Les actes sont prêts à être passés, nous sommes dans les starting-blocks. Si c'est possible pour vous, vous décidez à la minute et on signe les documents à la sortie de la salle d'audience et on démarre les activités lundi prochain à 7h30", a déclaré Tony Di Prima, déclenchant les rires dans la salle.