41 appartements de standing bientôt perchés dans l'église de Boitsfort

41 appartements, dont certains logés à près de 60 mètres de hauteur, prendront bientôt place dans l'ancienne église Saint-Hubert, en bordure de la chaussée de La Hulpe à Boitsfort. La Commission de concertation en décidera fin juin.

Le projet anime les potins locaux depuis près de deux ans déjà, depuis qu’un promoteur immobilier s'est mis en tête de racheter les murs désacralisés de l'église Saint-Hubert, logée en bordure de la chaussée de La Hulpe à Watermael-Boitsfort, pour y aménager 41 appartements de luxe variant de 45 à 250 mètres carrés. Le promoteur a présenté son projet à la commune il y a un an déjà et il a reçu un avis favorable.

Tout récemment, comme le mentionnait hier dimanche nos collègues de la RTBF, le porteur du projet a déposé sa demande de permis en y incluant déjà plusieurs adaptations demandées par les autorités communales, dont un parking souterrain de 50 places et l’aménagement en surface d’un espace vert public. L'enquête publique a débuté fin mai. Les riverains ont encore une semaine encore pour prendre connaissance du projet et faire part de leurs remarques éventuelles. La commission de concertation aura lieu le 29 juin prochain à la Maison Haute, place Gilson.

Vue en plein écran ©MAP Architecture

Dans le chef du promoteur, Carlos de Meester de Betzenbroeck, administrateur ou gérant d’une bonne vingtaine de sociétés et déjà actif sur un autre projet immobilier non loin de là (S.A. Hulpe 185), l'idée de transformer un édifice religieux en logements ne serait pas une première. Mais jusqu'ici, celui-ci se limitait à transformer en habitat des lieux de culte de petite taille. A Boitsfort, si le projet dessiné par MAP Architecture passe la rampe, ce ne sera plus le cas: la flèche de l’édifice imposant en pierre de grès culmine plus de 70 mètres de hauteur. 20 logements sont prévus dans la nef, allant du studio à l’appartement 4 chambres. 16 logements de toutes tailles seront situés dans la zone du transept et au-dessus du chœur. Enfin, les cinq derniers appartements, de même gabarit, seront logés dans la tour.

Inoccupée depuis 2010

Construite entre 1913 et 1931, l'église concernée a été fermée en 2010 pour des raisons de sécurité. Depuis, la situation s’est encore détériorée et l'ampleur des travaux à charge de la commune, la propriétaire des murs, a hypothéqué toute rénovation. Celle-ci atteignait en effet près de 5 millions d’euros, soit trois fois le total du budget annuel d’investissement communal. D’où la décision confirmée en septembre 2016 de revendre les murs désacralisés à la société Bell Tower pour un montant de 1,15 million d’euros.

Pour Carlos de Meester et ses associés de noble lignée, le gros de la dépense se situe au niveau du chantier de reconstruction et d’aménagement du site et de ses abords, bien supérieur au prix payé pour une construction neuve vu la spécificité du bâti et sa dégradation. "Nous avons choisi cette église car elle possède certaines qualités indispensables: elle est grande, lumineuse et surtout située dans un quartier attractif, où nous pensons pouvoir trouver des acquéreurs intéressés par ce genre de biens atypiques", confiait-il le week-end dernier.

Du côté de la commune de Watermael-Boitsfort, on dit avoir reçu plusieurs propositions, sérieuses ou moins, avant d’opter pour le projet retenu. Parmi celles-ci, la reconversion du site en hôtel ou en tour de verre et d’acier.

Du côté de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles, on ne crie pas à l’hérésie devant le projet de conversion de l’église en appartements. D’ailleurs, un lieu de culte, plus petit et plus adapté, sera maintenu dans le chœur de l’édifice et complété par des espaces collectifs. Pour les futurs occupants sans doute triés sur le volet, il s’agira d’une cohabitation mixte d’un nouveau genre.

Vue en plein écran ©MAP Architecture