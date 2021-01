5 équipes présélectionnées pour concevoir la nouvelle salle du Magasin 4

Les 5 équipes d’architecture pluridisciplinaires appelées à remettre un projet pour ce nouveau lieu culturel, qui sera construit sur un terrain situé à l’angle de l’avenue du Port et de la rue de l’Entrepôt, près de Tour et Taxis, sont les suivantes:

Pour rappel, un accord a été conclu mi-novembre dernier entre la Ville de Bruxelles, la Région de Bruxelles-Capitale, le Port de Bruxelles et la SAU pour permettre à la salle de concert punk-rock alternative de trouver une implantation enfin pérenne, après plusieurs déménagements. L’accord conclu entre ces partenaires publics comprend une concession entre le Port et la Ville pour le terrain, le financement du futur bâtiment du Magasin 4 dans le cadre du contrat de rénovation urbaine n°1 Citroën-Vergote et une convention entre la Ville et la SAU, maître d’ouvrage, pour cadrer la construction de la nouvelle salle de concert.