50 chalets construits sur les ruines du camp des Mutualités Socialistes

Après 20 ans d’abandon, le domaine touristique des Dolimarts, sur les hauteurs de Bohan-sur-Semois, voit enfin le bout du tunnel. Région wallonne et promoteurs privés veulent lui redonner vie. Un projet de tourisme diffus offrant un hébergement forestier réparti sur 50 cabanes tout confort devrait y voir le jour d’ici trois ans.

Ce qui était encore un centre de tourisme et d’hébergement modèle il y a 40 ans, quand les Mutualités Socialistes y logeaient des milliers d’affiliés durant les vacances, n’est plus — depuis plus de quinze ans déjà — que ruines et désolation. Les rave parties sont devenues la seule activité régulière organisée sur les lieux, au grand dam de la population locale de Bohan et des autorités communales de Vresse-sur-Semois. En 2001, Johan Vande Lanotte, alors ministre des Affaires sociales, avait fait un beau cadeau à ses collègues wallons en rachetant pour 3,1 millions d’euros le domaine de vacances de quelque 22 hectares pour en faire un camp d’hébergement pour demandeurs d’asile. Mais un cadeau empoisonné pour la commune, car jamais le camp ne vit le jour.

Pire: une pollution à l’ascarel suite au bris d’un transformateur par des pilleurs avait obligé le propriétaire d’alors — le Fédéral — à dépolluer le terrain à grands frais. Au final, l’État déboursera 6 millions d’euros à fonds perdu avant de remettre le domaine en vente, courant 2005, pour à peine un dixième des montants dépensés. C’est l’entrepreneur wallon Louis-Marie Piron (Thomas & Piron) qui l’acquit alors — en l’état bien connu de l’acheteur — pour quelque 555 000 euros hors frais.

De l’Ourthe à la Semois en cabane

Propriétaire de la partie construite du domaine et de ses abords depuis plus de dix ans, la famille Piron a toujours eu pour projet de raser le chancre existant pour y reconstruire un domaine touristique forestier. Raison pour laquelle François Piron fils s’est associé depuis peu avec Olivier Berghmans (famille Lhoist), lui-même déjà actif sur le segment visé puisqu’il a développé et gère le site des Cabanes de Rensiwez, le long de l’Ourthe dans les forêts de Houffalize.

Ensemble, les deux partenaires privés sont sur le point de finaliser la création d’une nouvelle société anonyme (50/50), baptisée Les Cabanes des Dolimarts, dont le business model sera proche de celui de Rensiwez, avec une cinquantaine de chalets forestiers sous gestion hôtelière. "À terme, après avoir financé et développé les infrastructures du projet touristique, Thomas & Piron devrait se retirer de l’opération, car ce n’est pas notre core business. Mais même si on parle ici de tourisme diffus, c’est un projet relativement long et lourd à porter en termes de main d’œuvre de conception, de suivi administratif et de budget global ", précise François-Xavier Eloy, qui a coordonné les études de projet et les RIP (Réunions d’informations préalables au dépôt de demandes de permis). En tout, l’investissement initial dépassera les 4 millions d’euros, chaque chalet coûtant entre 35 000 et 70 000 d’euros selon le gabarit et les finitions.

Ce sont les architectes paysagistes de JNC International qui redessineront par strates les contours des abords et des chemins forestiers, aujourd’hui devenus impraticables. Tout comme d’ailleurs l’implantation des cabanes, perchées ou enterrées, sur les 17 hectares du domaine privé dont le périmètre d’exploitation sera déplacé d’une centaine de mètres vers le sud pour limiter les nuisances sonores et visuelles du site industriel des Hautes-Rivières.

Partenariat public-privé atypique

Pour donner au projet une assise forestière suffisante — 26 à 30 hectares —, un droit de superficie sur les terrains régionaux limitrophes à la zone de loisirs privée initiale a été négocié avec la Région wallonne. Très féru de partenariats bucoliques pour l’instant, le ministre wallon de tutelle est monté à l’affût du côté de Bohan comme il l’a fait récemment du côté de Nassogne, avec Eric Domb, pour un autre projet public-privé emblématique.