7 hectares à réhabiliter sur le seuil de la gare de Huy

C’est la SPI qui coordonne la mise en vente après assainissement du site industriel jadis occupé par l’entreprise Charlier. À l’avenir, il devrait majoritairement accueillir du logement abordable.

Désormais rodée à ce genre d’opération de réhabilitation urbaine, l'Agence de développement pour la province de Liège (SPI) met aujourd’hui en vente un foncier assaini de 7 hectares - d'un seul tenant - jouxtant le parking (400 places) de la gare de Huy. Celui-ci a hébergé durant des décennies les établissements Charlier, des négociants en fer et vieux métaux connus de tous les Hutois nés au siècle dernier. Le cadre urbanistique et le programme de reconversion du site ont été établis en concertation avec la Ville de Huy et l'administration wallonne (Fonctionnaire délégué).

Vue en plein écran Logé entre ligne ferroviaire et voie rapide routière bordant la Meuse toute proche, le terrain à réhabiliter jouit d'une localisation idéale pour y implanter un nouveau quartier urbain mixte. ©SPI

Mobilité intermodale

À mi-chemin de la ligne ferroviaire reliant Namur et Liège, l’emplacement est idéal en termes de mobilité pour y développer "un nouveau quartier résidentiel avec services de proximité. D’autant que le site sera longé, dès fin 2023, d’une nouvelle voirie avec piste cyclable reliant directement la gare à la chaussée de Liège via la construction d'une voie de contournement entre la gare et le quai de Compiègne financée sur les fonds FEDER", ajoute Pierre Castelain, chargé de communication à la SPI.

Vue en plein écran ©SPI