823 millions investis en immobilier de santé depuis 9 mois par Cofinimmo

"Depuis notre entrée au Royaume-Uni en juillet dernier, nous sommes présents dans 9 pays. Et pour couvrir nos prochains achats et développements, nous avons renforcé nos capitaux propres pour un montant cumulé de 565 millions d’euros sur la même période", précise Jean-Pierre Hanin, le CEO de Cofinimmo . Une enveloppe de 607 millions est d’ailleurs déjà dédiée aux projets de développement en cours et à réaliser d’ici 2024.

Du côté du portefeuille existant, on notera, parmi les résultats significatifs, un taux d’occupation de 98%, une durée résiduelle des baux de 13 ans et des revenus locatifs bruts en hausse de 16%, gonflés par les nouveaux développements et acquisitions.