93 nouveaux logements sur le site Lavoisier à Molenbeek-Saint-Jean

La manufacture de tabac et de cigarettes a occupé ce site de 1925 à 2001. Après son rachat par la société de développement régionale en 2002, il a été scindé en plusieurs entités, dont une vendue à la commune et l’autre à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) qui y a récemment développé 89 logements sociaux et moyens.