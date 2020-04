A Anderlecht, le projet CityCampus a reçu son permis in extremis

La demande de permis introduite par la SLRB (Société du Logement de la Région bruxelloise) il y a plus d’un an déjà et approuvée en date du 18 mars dernier est suffisamment importante pour en glisser un mot dans le flux ininterrompu des actualités liées au coronavirus.

Il s’agit en effet de construire, en partenariat avec le Foyer Anderlechtois et citydev.brussels, un nouveau quartier résidentiel sur un vaste site industriel urbain aujourd’hui nettoyé bordant l’avenue Gryson à Anderlecht, entre les rues des Fraises et des Grives. Celui-ci sera directement ancré sur le campus scolaire voisin et le type d'enseignement dispensé par les instituts secondaires du Coovi et du Ceria (horticulture et sciences appliquées).