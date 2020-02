A Cannes, le Mipim enregistre 10% de désistements

Les organisateurs du Mipim, qui doit se tenir à Cannes du 10 au 13 mars prochain, y attendaient encore il y a une semaine plus de 27.000 professionnels du secteur immobilier. Aujourd’hui, ils ont revu ce chiffre à la baisse: de 10%, soit quelque 2.700 défections à 9 jours de l’ouverture – toujours confirmée - des portes du Palais des Festivals.

Le compte à rebours, s’il va à terme, sera donc long, très long, pour les participants - et surtout pour Reed Midem (US), l'organisateur de la grand-messe annuelle de l'immobilier professionnel.

2.700 participants C'est le nombre approximatif de défections enregistré 9 jours avant l'ouverture du Mipim

Au rang des premiers à invoquer le principe de précaution face au coronavirus figure la plupart des grandes sociétés internationales de conseil et de courtage. C’est Cushman & Wakfield qui a ouvert le feu cette semaine, directement suivi par Knight Frank et Savills, puis CBRE, Colliers et JLL. D’autres acteurs, comme l'organisation internationale RICS, PGIM ou Land Securities jettent également l'éponge. Et depuis ce vendredi, des sociétés italiennes proches des foyers nationaux de Covid-19 leur emboîtent le pas. Et on annonce une vague de désistements du côté des grands Cabinets d'avocats.

Lire aussi | Coronavirus: les salons retiennent leur souffle et sortent les masques

Du côté des participants belges, on se dit inquiet. Mais on reste au balcon et on réévalue quotidiennement le risque, sans le minimiser. La localisation excentrique des stands et des principaux rendez-vous wallons et bruxellois est un atout non négligeable si le Mipim est maintenu.

Pourquoi tirer les premiers?