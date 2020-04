À Cureghem, le puzzle CityGate prend forme, avec un deuxième permis délivré

Le permis d’urbanisme qui vient d'être délivré à citydev.brussels concerne l’îlot Marchandises, rue éponyme à Anderlecht. Celui-ci accueillera un nouvel ensemble de logements, une crèche, un immeuble destiné à diverses fonctions et des espaces polyvalents mixant commerces, bureaux et équipements autour d'une nouvelle voirie privée logée le long du chemin de fer.

Il y a 10 ans déjà, à la demande du gouvernement bruxellois, citydev.brussels (alors la SDRB) a commencé à plancher sur la redynamisation d'une partie du site de Cureghem, à Anderlecht . Pour y parvenir de façon cohérente, le bras de développement immobilier de la Région a progressivement acquis différents terrains situés à proximité de la gare du Midi et du canal , dont les rives ont été réaffectées depuis en Zones d’entreprises en milieu urbain (ZEMU).

À terme, ce programme urbain d’envergure, rebaptisé CityGate et divisé en trois phases complémentaires mixtes, changera le visage de ce quartier-charnière sur une superficie totale de plus de 90.000 m². Le master plan a été établi en collaboration avec la Région et la commune d’Anderlecht. Une uniformisation des espaces publics est notamment prévue pour rester dans l’esprit de ceux développés dans le cadre de la réalisation du vaste PPAS (Plan particulier d’affectation du sol) Biestebroeck voisin.