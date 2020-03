A Liège-Coronmeuse, le projet Rives Ardentes arrive enfin à bout de quai

Situé à l’entrée de Liège côté Pays-Bas et bien connu de tous pour avoir accueilli durant des décennies les amateurs de patinage sur glace de tout âge puis le festival des Ardentes, le site de 25 hectares entouré d’eau (Meuse et canal de dérivation) est un foncier urbain d’exception à redessiner.

Le contrat de redéveloppement a finalement été signé entre le consortium privé et la Ville de Liège, propriétaire du terrain, le 18 septembre 2018. "Les premiers permis ont été introduits et jugés complets en décembre 2019. Une nouvelle histoire peut donc enfin démarrer sur le site. La commercialisation et les travaux de réalisation des espaces et équipements publics démarreront dès la délivrance des permis, prévue au deuxième semestre 2020. Les travaux de construction des premiers logements démarreront, eux, début 2021, pour une livraison prévue fin 2022, avec l’arrivée escomptée du tram", assure Laurent Malard, en charge du dossier pour NeoLegia. Les travaux importants ciblant les espaces et équipements publics devraient, eux, s’achever fin 2023 si tous les dossiers, dont celui de l’ancienne patinoire et du hall des foires, suivent leur cours.