A Woluwe-Saint-Pierre, la Cité de l'Amitié a besoin d'un sérieux lifting

Dans les prochaines semaines , l’entreprise de construction générale BPC lancera la première des trois phases de travaux d’isolation et de ventilation programmées à la Cité de l’Amitié, à Woluwe-Saint-Pierre. Le budget de cette première phase de chantier avoisine 4,3 millions d’euros et est cofinancé par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB). Son achèvement est prévu avant l’hiver prochain.

À l’origine, la Cité de l’Amitié avait été pensée par ses fondateurs, au milieu des années ‘70, comme un petit village adapté avant l’heure aux personnes à mobilité réduite notamment. Le projet avait été lancé sur un foncier de 5 hectares légué par une donatrice privée. Mais le complexe novateur a aujourd’hui vieilli et nécessite un sérieux lifting: d’importants problèmes de déperditions d’énergie et de condensation ont été identifiés au fil du temps. Raison pour laquelle EBDS a finalement programmé un programme de rénovation centré sur une mise aux normes actuelles de l’isolation et de la ventilation des bâtiments. Divisé en 3 phases, ce chantier couvrira tout le site et visera à réduire par 7 la consommation énergétique actuelle.

Selon Antoine Bertrand, président de la société immobilière En Bord de Soignes et échevin à la commune de Woluwe-Saint-Pierre, ces travaux d’isolation et de ventilation couplées – indispensables vu le statut des occupants - permettront au site de répondre au Plan Énergie Climat 2030 du gouvernement bruxellois.

Limiter les nuisances

"Nous avons exigé de BPC un effort spécifique pour que les habitants subissent le moins d’embarras possible. Ainsi, les travaux devront se faire par l’extérieur et l’installation du chantier se dérouler sans entraves au bon déplacement de tous. Aucun habitant ne devra être délogé" , insiste Aziz Sopi, le directeur général d’En Bord de Soignes.

Autres chantiers prévus

Une rénovation plus large du site cinquantenaire devrait suivre: outre les trois phases de travaux d’isolation et de ventilation, un masterplan est à l’étude avec les habitants. Celui-ci vise à ouvrir la Cité vers le quartier environnant en la rendant plus accessible et plus attractive. L’objectif est de renforcer la mixité et la cohésion sociale dans le quartier.