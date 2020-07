AG Real Estate cède 6 sites logistiques à Prologis

Prologis, leader mondial en immobilier logistique, vient de boucler l’acquisition d'un portefeuille de six sites belges appartenant à AG Real Estate et situés à Liège, Beersel et Kontich. Il double ainsi son offre dans notre pays.

Les installations de Liège-Herstal (Skechers), Beersel (DHL et Solucious) et Kontich (Carrefour) sont déjà louées à des clients actuels de l’acquéreur, qui gonfle ainsi d’un coup son offre et accélère sa croissance sur le marché belge. Un marché actuellement trop peu présent dans le portefeuille du fonds d’investissement US (San Francisco) spécialisé dans la gestion des entrepôts et des bâtiments logistiques.