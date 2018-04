AG Real Estate, poids lourd dans les maisons de repos en Allemagne

AG Real Estate vient d’acquérir en Allemagne un portefeuille de maisons de repos. Il est désormais le numéro un belge sur ce marché.

AG Real Estate vient d’acquérir en Allemagne un portefeuille de maisons de repos évalué à environ 120 millions d’euros auprès du gestionnaire d’actifs allemand SHI et une banque d’affaires privée autrichienne comme principal investisseur. Le bras immobilier d’AG Insurance devient ainsi le plus important acteur belge sur ce marché très prisé par les institutionnels qui cherchent des rendements sûrs et étalés sur le long terme.

"Aujourd’hui la part de ce type d’actifs représente 7% de notre portefeuille, mais elle pourrait grossir, sans toutefois atteindre 30%." Amand D'Hondt En charge des investissements en maisons de repos chez AG Real Estate

Par le biais de cette acquisition, le portefeuille allemand de maisons de repos d’AG Real Estate gonfle de 220 à 350 millions d’euros et devient largement plus important que son portefeuille belge actuel sur le même segment d’actifs (200 millions). Plus important également pour le moment, sur le marché allemand, que celui de ses deux rivaux belges cotés en Bourse, les sociétés immobilières réglementées Cofinimmo (157 millions) et Aedifica (268 millions d’euros). Cette dernière a toutefois passé contrat l’an dernier pour bâtir un portfolio de maisons de repos évalué à quelque 200 millions d’euros.

C’est en 2012 seulement qu’AG Real Estate est entrée sur le marché de la maison de repos en Belgique. C’est pour diversifier le risque et ne pas dépendre excessivement d’un marché de niche déjà mature dans notre pays que le groupe lorgne activement le marché allemand depuis trois ans. Sur cinq ans, AG Real Estate s’est ainsi discrètement constitué un portefeuille de plus d’un demi-million d’euros rien qu’en Allemagne et en Belgique.

Le marché allemand dispose de pas mal d’atouts. Il n’est pas seulement plus étendu que le belge. Sa croissance est également plus rapide: d’ici 2050, le nombre d’Allemands de plus de 85 ans devrait tripler alors que, dans le même laps de temps, celui des Belges devrait doubler. En outre, le marché allemand est moins consolidé que son voisin belge. Même si le prix de référence d’un lit en maison de repos avoisine aujourd’hui les 90.000 euros, il offre au propriétaire un rendement plus élevé de 50 à 100 points de base qu’en Belgique.

Autre avantage à acheter sur le marché allemand pour les institutionnels belges: le financement des soins de santé pour personnes âgées y est bien mieux couvert que chez nous. "Le budget de la Sécurité sociale est non seulement augmenté année après année, mais les soins dédiés aux aînés sont également financés par un prélèvement spécifique sur le salaire de chaque Allemand", explique Amand D’Hondt, en charge des investissements en maisons de repos chez AG Real Estate. Qui assure au passage que la société belge va encore grandir sur ce segment, vu les rendements offerts et leur adéquation long terme avec le business model des assureurs. "Aujourd’hui la part de ce type d’actifs représente 7% de notre portefeuille, mais elle pourrait grossir, sans toutefois atteindre 30%", précise le responsable.

L’arrivée prochaine d’un ou de deux partenaires institutionnels devrait d’ailleurs venir diversifier le portefeuille d’actifs actuel d’AG Real Estate. En Allemagne, c’est déjà le cas: Cardif Lux Vie (dont 33% des parts sont déjà aux mains de la faîtière Ageas) a désormais une participation de 20% dans le portefeuille local. "Le plus vraisemblable est que nous restions actionnaire majoritaire. Il n’y a aucune raison de mettre le portefeuille d’actifs en Bourse", ajoute encore Amand D’Hondt.