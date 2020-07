AG Real Estate rachète le complexe anversois Post X à IRET Developmen

Le bras immobilier d'AG Insurance vient de boucler l’acquisition des 9 sociétés détentrices des 7 immeubles du complexe mixte neuf qui vient d'être construit par IRET Development sur l'ancien centre de tri postal de Berchem.

Après avoir mis la main en 2014 sur le complexe Kievitplein, un développement mixte de 130.000 m² proche de la gare centrale d’Anvers, AG Real Estate confirme sa présence sur le marché immobilier anversois avec le rachat du complexe Post X qui vient de sortir de terre par phases non loin de la gare de Berchem et du Ring. La filiale immobilière d’AG Insurance confirme ainsi son souhait de cibler les actifs situés à proximité des transports en commun et des axes multimodaux ferroviaires.

Construit sur l’ancien centre de tri postal anversois, ce nouveau campus urbain mixte offre 61.000 m² d’espaces de bureaux, 4.200 m² de commerces de proximité, une salle de sport et un hôtel exploité par Park Inn by Radisson (142 chambres). Il est également doté de 1.000 emplacements pour voitures et autant pour vélos.

Récemment développé par la société de promotion immobilière IRET Development, cet ensemble de 7 immeubles est une porte de ville tournée vers Bruxelles (autoroute E19).