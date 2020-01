Accord sur la vente de l'immeuble de bureaux Nysdam à La Hulpe

Le Nysdam est un Business Park de standing situé non loin du château de La Hulpe et du domaine Solvay. Cet immeuble, dont la réalisation avait été initiée par Atenor, au travers de la société Hexaten, en 1997, offre plus de 15.600 m² de bureaux et est constitué de 2 ailes de 6 et 7 étages qui surplombent un rez-de-chaussée commun lové dans un parc boisé au coeur des patures.