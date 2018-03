Ackermans & van Haaren cède sa participation dans Atenor

Stéphan Sonneville, 3D, Luxempart et Alva, actionnaires de référence du promoteur immobilier, reprennent la participation de 10,53% détenue par AvH dans Atenor via la société Sofinim. Le holding engrange une plus-value de 8,7 millions d’euros.

Le holding Ackermans & van Haaren (AvH) a cédé sa participation de 10,53% dans le promoteur immobilier Atenor, également coté en Bourse, qu’il détenait via la société Sofinim. L’annonce en a été faite ce mardi soir après la clôture de la Bourse. Cette participation a été vendue pour la somme de 26,7 millions d’euros (plus de 500.000 actions au prix de 45 euros l’unité) aux autres actionnaires de référence que sont Stéphan Sonneville (le CEO d’Atenor), 3D (famille Donck), Luxempart et Alva (famille Vastapane). La transaction représente une plus-value de 8,7 millions d’euros pour AvH.

Sofinim a été actionnaire d’Atenor pendant plus de 20 ans. Le holding anversois souhaite se concentrer à l’avenir sur un nombre plus restreint de participations, a expliqué son patron, ce qui explique son retrait d’Atenor. Sofinim restera cependant actif dans l’immobilier, notamment via Extensa.

Atenor entend, de son côté, rester très présent à Bruxelles mais s’est également développé à l’international ces dernières années, avec des activités à Luxembourg, Budapest et Bucarest et de premiers projets à Paris et Varsovie.