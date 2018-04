Acquisition de 47 millions d'euros pour Xior

Gros investissement pour la société immobilière Xior spécialisée dans le logement pour étudiants en Belgique et aux Pays-Bas. Elle a annoncé l’acquisition d’un site de trois bâtiments livrés en 2018 et donc flambant neufs à Amsterdam correspondant à 247 unités de logement d’une superficie allant de 23 m² à 52m² . Ces immeubles disposent également de 94 places de parking.

Les deux tiers des bâtiments, qui proposent une combinaison de logements pour étudiants et pour jeunes starters, sont déjà loués. Ainsi, Xior renforce sa position et devient opérationnel dans la plus grande ville estudiantine des Pays-Bas, où le besoin en logements de qualité (pour étudiants) reste élevé précise la SIR dans un communiqué.