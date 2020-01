Activité immobilière record en 2019

Ça a chauffé dans les études notariales l’an dernier. Selon les chiffres du dernier Baromètre immobilier des notaires, qui viennent de tomber, l’activité a augmenté de +8,9% sur base annuelle (2019-2018). Ventilée par Région, la surchauffe est plus importante encore en Flandre (+10,8%) qu’à Bruxelles (+6,3%) et en Wallonie (+6%). Un écart vite expliqué: au nord du pays, c’est la suppression programmée du woonbonus fin 2019 - un avantage fiscal lors de l’achat d’un bien immobilier – qui a fait monter en flèche le nombre de transactions immobilières enregistrées devant notaire durant le dernier trimestre de l’année écoulée.

Prix sous contrôle

Côté prix, les trois Régions enregistrent une hausse du coût moyen des maisons très modérée. C’est sans surprise à Bruxelles qu’elle reste la plus soutenue: +5,5%. Sur 5 ans, le prix moyen d’une maison bruxelloise a augmenté de +12%. Mais si on enlève l’inflation – de 7,7% sur cette période -, cela représente une hausse réelle de +4,4%, soit moins de 1% de majoration par an. L’évolution est globalement comparable pour les appartements, marché sur lequel les investisseurs sont de plus en plus actifs, surtout dans la capitale et les principales villes du pays.