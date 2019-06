Aedifica a rapidement bouclé la revente de son portefeuille hôtelier

La SIR belge spécialisée est désormais un "pure player" en immobilier de santé comme son CEO le souhaitait. Elle vient de finaliser la revente à Atream de son portefeuille hôtelier, comprenant encore six actifs situés en Belgique et gérés par des tiers.

Ce portefeuille comprend six hôtels situés à Bruges, Louvain, Genk, Tongres et Lanaken, qui sont actuellement gérés par deux exploitants professionnels et spécialisés via des contrats à long terme.