Aedifica acquiert un portefeuille d'immobilier de santé à plus de 500 millions au Royaume-Uni

La SIR Aedifica a réalisé l'acquisition du portefeuille d'immobilier de santé de 92 immeubles au Royaume-Uni. Sa valeur conventionnelle est de 450 millions de livres, soit plus d'un demi-milliard d'euros.

La société immobilière réglementée (SIR) Aedifica a réalisé l'acquisition d'un portefeuille d'immobilier de santé au Royaume-Uni. La valeur conventionnelle du portefeuille s'élève à environ 450 millions de livres, soit un peu plus de 513 millions d'euros. Cette transaction permet à Aedifica d'accéder au marché du Royaume-Uni, l'un des plus importants d'Europe.

Ce portefeuille comprend 92 maisons de repos, situées sur 90 sites, avec une capacité totale de 5.700 résidents. "Le portefeuille offre une bonne diversification géographique à travers le Royaume-Uni et un potentiel d'amélioration au travers de projets d'extension et de rénovation en cours et identifiés", indique la SIR dans un communiqué.