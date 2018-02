Aedifica affiche une santé de fer en 2017

Des revenus locatifs en augmentation de 19%, un EPRA Earnings supérieur au budget et en hausse de 21% sur un an, un patrimoine immobilier en croissance de 8% fixant la valeur totale à 1,7 milliard d’euros fin 2017 et last but not least pour les actionnaires: le dividende de l’exercice en cours annoncé à 2,5 euros bruts par action, soit un boni de 11%.