Aedifica anticipe une année 2019-2020 encore meilleure

Aedifica, le spécialiste de l'immobilier des maisons de repos, termine un premier semestre fructueux sur tous les tableaux. Le début de l'année 2020 a également débuté sur les chapeaux de roues avec notamment l'acquisition suédoise, de quoi permettre au groupe le plus grand optimisme pour cet exercice décalé.

"Au cours du premier semestre 2019/2020, le groupe a annoncé plus de 380 millions d'euros d'investissements en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Au total, 30 nouveaux sites d’immobilier de santé ont été ajoutés au portefeuille. En outre, 6 projets de développement issus du pipeline et s'élevant à environ 34 millions ont été achevés", lit-on dans un communiqué.