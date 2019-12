Aedifica brise la glace pour réussir son OPA en Finlande

Pour convaincre des actionnaires récalcitrants d’apporter leurs titres à son offre sur Hoivatilat, Aedifica a majoré son prix de 9%. Plus aucun obstacle ne se dresse désormais sur le chemin de cette OPA.

"Kotelo on pussissa ... tai melkein!" En annonçant ce matin avoir relevé son prix à 16 euros l’action pour son OPA en cours sur la société finlandaise Hoivatilat , Aedifica vient de faire tomber l’obstacle majeur qui se trouvait sur son chemin. Et donc, comme on dit en finnois, l’affaire est dans le sac…ou presque.