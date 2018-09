Aedifica envisage une augmentation de capital record en 2019

Ces dernières années (2010,2012, 21015 et 2017), la SIR a financé cette croissance avec des augmentations de capital toujours plus importantes, la dernière atteignant 219millions d’euros. Et une nouvelle ligne de 300 millions d’euros d’argent frais- la plus importante augmentation de capital lancée dans le secteur - pourrait être levée d’ici 2019 pour prendre pied dans un quatrième pays.