Aedifica prend pied sur le marché suédois

Décidément, Aedifica n’en finit plus d’étendre géographiquement son portefeuille. Cette fois, c’est en Suède, à Uppsala et Heby, qu’il finalise deux premiers (petits) projets de centres de soins résidentiels spécialisés.

L’investissement - environ 39 millions SEK, soit 4 millions d’euros – et la capacité - 12 résidents – ne pèse pas lourd à l’échelle du portefeuille de la SIR belge. Mais l’entrée sur le marché suédois, un des plus matures aujourd’hui en Europe, est symbolique à plus d’un titre. Surtout quelques mois seulement après l’acquisition via OPA du cheval de Troie finlandais Hoivatilat, dont Aedifica détenait 95,5% des actions dès le 6 janvier dernier.

Et Stefaan Gielens, le CEO, va comme d’habitude droit au but: "Nous avons déjà mis en place plusieurs nouveaux projets, dont certains seront achevés dans le courant de cette année. Notre pipeline suédois comprend actuellement des centres de soins résidentiels spécialisés et des crèches. Mais à l'avenir, des maisons de repos viendront s'y ajouter. Nous sommes ravis de cette étape importante pour notre parcours de croissance européen et de développer les activités du groupe en Europe du Nord par l'intermédiaire de Hoivatilat", résume-t-il.

La Suède compte au total environ 100.000 lits en maisons de repos. Selon Aedifica, les estimations suggèrent qu'au moins 40.000 nouveaux lits de maisons de repos seront nécessaires d'ici 2030. Les opérateurs privés représentent actuellement environ 28% de ce marché. Le segment des maisons de repos offre un fort potentiel de croissance à long terme en raison du vieillissement de la population et de la privatisation du marché. A cet effet, Hoivatilat, la nouvelle tête de pont locale d'Aedifica, a déjà demandé des permis de bâtir pour deux crèches supplémentaires dans le sud de la Suède, qui devraient être achevées en 2021. La société a également acquis un terrain dans la région du Grand Stockholm sur lequel sera construit un centre de soins résidentiels spécialisés pour personnes handicapées.

Centres de soins résidentiels modélisables

Les deux premiers projets de développement achevés en Suède sont des centres de soins résidentiels pour personnes handicapées. Les établissements comprennent six appartements d'une pièce avec une cuisine, une chambre et une salle de bain, spécialement conçus pour améliorer la qualité de vie et de soins des occupants. Les établissements comprennent également des espaces réservés au personnel pour accueillir des services de soins 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les résidents. Ceux-ci sont équipés d'une technologie innovante qui permet de contrôler les appartements à distance afin d'optimiser la qualité du service et de l'entretien.