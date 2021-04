Aedifica réalise un gros coup en Allemagne

Un gros coup pour Aedifica qui étend son empreinte en Allemagne . La société immobilière spécialisée dans les maisons de repos vient d’acheter, en une seule fois, 19 seniories outre-Rhin représentant une capacité de 2.243 unités, et cela, en étroite collaboration avec l’opérateur Azurit Gruppe , qui exploite ces établissements. Cela représente un investissement total de 245 millions d’euros avec un rendement locatif brut initial de 5% environ.

Lignes de crédit

Les années de construction ou de redéveloppement des immeubles du portefeuille se situent entre les années 1990 et 2017, précise Aedifica dans un communiqué. Le portefeuille bénéficie d'un bon état technique général grâce à son niveau d'entretien élevé et à plusieurs projets de rénovation, d'extension, de redéveloppement et de durabilité qui ont eu lieu au fil des ans, ajoute la SIR.