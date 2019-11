Aedifica revoit le seuil d'acceptation pour son OPA sur le finlandais Hoivatilat

La période d’offre a commencé le 11 novembre et doit en principe expirer le 2 décembre 2019 , "à moins qu’elle ne soit prolongée conformément aux conditions de l’offre publique d’achat", précise le CEO.

Dans un premier temps, il a été mentionné aux marchés que cette OPA amicale était soumise à la condition qu’Aedifica obtienne au moins 90% de l’ensemble des actions et des droits de vote de Hoivatilat émis et en circulation.

Mais il y a quelques jours, plusieurs actionnaires de référence réunis à l’initiative de Clearance Capital (qui détient près de 9% du capital) ont fait barrage à l'offre d'Aedifica, jugeant le prix par action offert trop bas. "Nous sommes arrivés à la conclusion que l'offre ne reflétait pas la valeur et les perspectives uniques de croissance. Nous avons donc décidé de rejeter l'offre et nous vous demandons de faire de même", lit-on dans une lettre ouverte publiée sur le site de Clearance Capital. On y lit également que des actionnaires détenant un total de 28,4% des parts auraient déjà fait part de leur intention de ne pas porter les actions à l'offre d'Aedifica. Ils espèrent aussi que la société finlandaise pourra rester indépendante pour poursuivre sa route… à moins qu'Aedifica relève de façon substantielle son offre.