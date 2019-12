Aedifica s'étend au Royaume-Uni

La maison de repos a été construite spécifiquement pour y fournir des soins de santé, située dans un grand développement résidentiel à Bishop's Stortford (48.000 habitants, Est de l'Angleterre), à environ 50 km de Londres . Cette nouvelle maison de repos a été achevée en novembre 2019 et a ouvert ses portes au début du mois. Hazel End Care Home accueille 66 seniors nécessitant une assistance permanente.

Aedifica possède actuellement un portefeuille de plus de 270 immeubles en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, d’une valeur de plus de 2,4 milliards d'euros.