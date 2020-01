Aedifica se renforce au Royaume-Uni

Après l'acquisition de 92 maisons de repos d'un coup, il y a un peu moins d'un an, Aedifica rachète cinq immeubles supplémentaires outre-Manche pour un montant total de 61 millions de livres.

Il y a un peu moins d’un an, le groupe immobilier Aedifica coté sur Euronext Bruxelles annonçait l’achat, d’un seul coup, de 92 maisons de repos au Royaume-Uni d’une capacité totale de 5.700 résidents. Coût de l’opération: 450 millions de livres .

Alors qu’elle vient tout juste de réussir une offre publique d’acquisition (OPA) sur Hoivatilat, une société finlandaise, pour 408 millions d'euros , la SIR renforce encore sa position outre-Manche. Elle a annoncé, ce mardi matin, l’achat de 5 maisons de repos supplémentaires déjà en exploitation et qui représentent une capacité totale de 467 unités.

61 millions de livres

Le montant de l’investissement total s’élève à 61 millions de livres, soit 71 millions d’euros , et affichera un rendement brut initial de 6% environ.

Les cinq sites de ce portefeuille bénéficient d'une excellente localisation dans des quartiers résidentiels de villes du sud de l'Angleterre et de York précise Aedifica dans un communiqué. Ils ont été construits entre 2005 et 2012 spécifiquement à des fins de soins et ne comprennent que des chambres individuelles.