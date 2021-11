Aedifica sur orbite. Vite et bien

Aedifica publie ce mercredi des résultats trimestriels au beau fixe. Forte de revenus locatifs gonflés de +22% sur un an, la SIR porte à 3,4 euros (brut) par action ses prévisions de dividende pour l'exercice 2021.

En prenant la fin 2020 comme date de référence, Aedifica bondit encore à tous les étages. Au terme du 3ᵉ trimestre, les revenus locatifs atteignaient 168,9 millions et le patrimoine immobilier culminait à plus de 4,6 milliards d'euros, en hausse d'environ 810 millions (+21 %) par rapport à la fin de l'exercice précédent.

Répartition du portefeuille actuel d'Aedifica, par pays et par type d'actifs

Il se composait alors de 572 sites d'immobilier de santé répartis sur 7 pays et accueillant plus de 42.500 utilisateurs (dont 10.000 enfants), dont la majorité est désormais localisée en Finlande (190 sites), même si la valorisation la plus importante reste logée dans notre pays (1,2 milliard d'euros pour 83 sites). La surface bâtie totale du portefeuille atteint aujourd'hui 2 millions de mètres carrés.