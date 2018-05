Agora, le nouveau quartier de Louvain-la-Neuve, est enfin là

Après plus de dix ans de gestation et de remise sur le métier, le projet immobilier Agora Resort, porté par Eckelmans Immobilier et dessiné par Altiplan Architects, ouvre enfin ses portes aujourd'hui. Le pôle hôtelier sera géré par Martin's Hotels. Le pôle résidentiel est en grande partie vendu à l'unité.

Dans le bas de Louvain-la-Neuve, l’aventure du nouveau quartier urbain baptisé Agora ne date pas d’hier. C’est en effet en 2007 déjà que promoteur et architectes l’ont mis sur la table à dessin. Avant de l’y remettre quelques fois depuis d’ailleurs… Après des années de mises au point et de tractations avec les pouvoirs publics et universitaires locaux, Eckelmans Immobilier s’est ensuite arrimé à un autre groupe familial très ancré dans le Brabant wallon, Martin’s Hotels, pour lui confier le management opérationnel et commercial du pôle hôtelier du projet. C’était il y a deux ans déjà.

Depuis, le projet est sorti de terre, non loin du lac, face à l'Aula Magna. D’abord lentement, le temps de prolonger la dalle sans (trop) bloquer la circulation urbaine sous-jacente; puis plus rapidement en surface. Pour Eckelmans Immobilier, créée en 1963 et pionnière du logement étudiant en Belgique, la diversification tous azimuts risquée sur le projet Agora est une première du genre en termes de mixité, tant sur le volet du développement, de sa commercialisation que de la gestion des infrastructures qui cohabiteront au sein de cet îlot urbain privé. Des projets résidentiels mixtes, on en a vu fleurir d'autres, ces derniers temps; notamment à Waterloo (Bella Vita). Mais aussi urbain et aussi dense, cela semble une première; en Wallonie du moins. Et pour le groupe de la famille Martin, qui pilote aujourd’hui un portefeuille de 11 hôtels, l’exercice a également des côtés novateurs. Ne fut-ce que par la cohabitation de l’infrastructure hôtelière et de l’espace wellness avec les résidents du complexe Agora. Les occupants des appartements et de la résidence-service auront en effet la possibilité d’accéder, à la carte, à l’ensemble des services du pôle hôtelier voisin.

Diversification de l’offre commerciale et du risque

Le nouveau quartier résidentiel urbain dessiné par Altiplan et Kyo-Co (intérieur) offre en effet un éventail d’activités assez unique, reposant sur deux pôles - hôtelier et résidentiel – appelés à cohabiter. Au menu, on trouve notamment un hôtel 3* supérieur de 108 chambres (20 m²) couplé à un appart-hôtel 4* de 103 suites (1 ou 2 chambres), dédié aux séjours plus longs. Mais aussi un centre fitness-wellness (1.000 m²) avec piscine, thermes et spa, une brasserie, un bar à vin, un centre de conférences, des salles événementielles et un espace de coworking. Auxquels il faut ajouter sur le pan résidentiel, 88 appartements et 70 appartements-services commercialisés auprès d’investisseurs, puis mis en location à l’attention de seniors qualifiés d’"actifs".

Hormis les 108 chambres de l’hôtel et 42 suites attenantes, toutes les résidences sont proposées à la vente à l’unité aux investisseurs particuliers. "Nous venons de décrocher notre ruling fiscal pour pouvoir vendre, en offrant la TVA aux investisseurs, 61 suites dans le pôle des appart-hôtels: elles seront proposées à la location, mais sur une plus longue durée que les suites hôtelières", précise Guido Eckelmans, le patron de la société éponyme.

La plupart des appartements privés, construits en deux phases, seront réservés exclusivement à des propriétaires occupants. Pour acquérir les plus grands (160 m²), l’investissement net atteint 800.000 euros et il ne permet pas de rendement locatif. Pour se loger sur place dans 60 m² avec terrasse, cave et garage inclus, il faudra déjà pouvoir débourser 300.000 euros nets. Ne voisinera donc pas dans le nouveau resort néo-louvaniste qui veut; surtout à l’étage des penthouses…

Cher, vous trouvez ?

800.000 € Le prix d'un 160m² C'est le prix qu'il faudra débourser pour acquérir un appartement de 160 m².

Pour couper court aux rumeurs qui couraient déjà sur les prix pratiqués et qui cataloguaient le projet de "forteresse pour riches", Eckelmans Immobilier a invité tous les habitants de Louvain-la-Neuve le week-end dernier. "On leur a montré que l’espace était ouvert à tous et non replié sur lui-même en termes de services. On leur a notamment expliqué que la brasserie accueillerait des apéro-concerts organisés en partenariat avec la Ferme du Biéreau et que deux ateliers culinaires par semaine seront animés par le Chef Olivier Grégoire dans l’espace dédié Atelier du Chef. A 99,9%, tout le monde était agréablement surpris et rassuré. Et puis, côté prix, il faut bien se rendre compte qu’avant de bâtir et commercialiser quoi que ce soit ici sur la nouvelle dalle de 1,2 hectare que nous avons préalablement construite, tout comme les cinq étages et les services en sous-sol, il a fallu investir pas moins de 10 millions d’euros. Cette dépense-là, il a fallu l’intégrer dans nos prix de commercialisation: au mètre carré, l’incidence foncière n’est pas triste, je vous assure…", insiste Guido Eckelmans, qui ajoute avoir également financé au passage la construction de quatre nouvelles rues, équipées en mobilier urbain à titre de charges d’urbanisme.

Des chambres à prix abordable

Chez Martin’s Hotels, qui gérera ce pôle hôtelier universitaire un peu original, le patron se dit confiant. Bien sûr, la clientèle sera sans doute plus jeune et plus hybride qu’ailleurs ; mais cette approche diversifiée, le groupe la cultive et la recherche déjà ailleurs. "Nous employons plus de 300 personnes, issues de 40 nationalités différentes dont l’âge moyen est inférieur à la trentaine. On peut donc voir venir et s’adapter à tout type de public ", assure John Martin. Et quand on lui demande si le prix sera également adapté, il sourit, affirmatif : "Les chambres les plus économiques seront louées à environ 90 euros la nuit en période basse. Bien sûr, comme partout, si la demande explose par moment, les prix seront revus à la hausse. Mais nous veillerons à ne jamais dépasser les bornes: ce ne sera pas le positionnement commercial de ce 3 étoiles", assure-t-il.