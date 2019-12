Airbnb remporte une victoire devant la justice européenne

La Cour de justice européenne a tranché ce mercredi dans une affaire opposant la plateforme et une association d’acteurs du tourisme français. Airbnb n’est pas à considérer comme agent immobilier et ne doit donc pas se soumettre aux contraintes spécifiques du métier.

Airbnb a obtenu une nouvelle victoire en France. La société était attaquée par l’Association pour un hébergement et un tourisme professionnel (Ahtop). La Cour de justice de l’Union européenne a tranché en faveur de la jeune entreprise spécialisée dans la mise en relation entre locataires et loueurs particuliers. L’association française, qui assure compter 30.000 adhérents professionnels , considérait que son concurrent étranger devrait, sur base de son activité, être considéré comme un agent immobilier et donc en suivre les obligations. En France, cette activité est réglementée par la loi Hoguet qui impose notamment aux agents immobiliers d’être titulaires d’une carte professionnelle délivrée par la préfecture ou encore l’obligation de détenir un mandat écrit de son client l’autorisant à travailler en son nom.

La Cour a justifié sa position sur base de trois arguments. " Ce service consiste pour l’essentiel en la fourniture d’un instrument de présentation et de recherche des logements mis à la location, facilitant la conclusion de futurs contrats de location ", précise la Cour qui souligne également le côté facultatif du service offert par le géant. " Airbnb Ireland n’est aucunement indispensable à la réalisation de prestations d’hébergement, les locataires et les loueurs disposant de nombreux autres canaux à cet effet, dont certains existent de longue date. " La Cour a enfin rappelé l’absence d’influence directe de la plateforme sur les prix pratiqués. " La Cour a relevé qu’aucun élément du dossier n’indiquait qu’Airbnb fixerait ou plafonnerait le montant des loyers réclamés par les loueurs ayant recours à sa plateforme. "

La décision de la Cour de justice européenne suit l’avis de l’avocat général Maciej Szpunar, déjà invité à se prononcer sur la question en avril dernier. À l’époque, il précisait déjà qu’"un service tel que celui fourni par la plateforme Airbnb constitue un service de la société de l’information". Dans un communiqué, Airbnb s’est félicité de ce jugement. "Nous voulons aller de l’avant en continuant à travailler avec les villes sur des règles claires qui permettent aux familles et aux communautés locales de devenir des acteurs d’un tourisme durable. Nous avons déjà travaillé avec plus de 500 gouvernements et autorités publiques à travers le monde à la mise en place de mesures qui aident les hôtes à partager leur logement dans le respect des règles, et à payer leur juste part des impôts."