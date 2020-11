Alides étend sa toile sur le quartier européen

L’Association européenne de libre-échange (AELE), l’EFTA Surveillance Authority (ESA) et le Financial Mechanism Office (FMO) avaient signé il y a près de 2 ans déjà un accord par lequel ces institutions proches de l’Union européenne deviendraient usufruitières de la totalité de l’immeuble de bureaux Quartz (ex-Arts 19H) , entièrement reconstruit par son propriétaire, Cofinimmo, selon les plans de Polo Architects. L’accord prenait effet à la fin des travaux de construction, bouclés comme prévu l'été dernier. Le contrat d'usufruit a une durée de 15 ans.

Ce propriétaire, promoteur, gestionnaire et exploitant d’un portefeuille immobilier de plus en plus actif sur le quartier européen, a racheté le bâtiment sis aux n°12-14 pour le transformer de fond en comble, vu son âge et son état, tout en gardant la structure existante. Les murs offrent actuellement 2.567 m2 de bureaux et 35 places de parking.