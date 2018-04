Allianz Real Estate vend le Botanic Building

Logé au n° 10 du boulevard Saint-Lazare à Saint-Josse, le long de la jonction ferroviaire Nord-Midi, l’immeuble de 18 étages et 75 mètres de haut offre 30.000 m² de surfaces de bureaux. Livré en 1965 et rénové en 2005, le bâtiment, originellement appelé Tour du Cadastre et conçu par Henri Montois, a été redessiné par Accarain-Bouillot et l’Atelier de Genval. Il ne correspond plus aux normes actuelles du marché, notamment environnementales, mais il offre des potentialités de redéveloppement ("value-add") dans un quartier particulièrement dense, saturé et en reconversion. Il est actuellement loué à BNP Paribas Fortis, un cabinet ministériel régional bruxellois et un cabinet régional flamand, arrivé récemment. Selon nos estimations, le montant payé avoisinerait 70 millions d’euros.