Amid Faljaoui s'associe avec le promoteur immobilier Actibel

Le Cercle de Wallonie développera désormais deux sites dédiés au networking et à l’événementiel à Namur. Pour ce faire, Amid Faljaoui, le nouveau directeur-propriétaire, s'associe avec Paul de Sauvage, le CEO d’Actibel. La société de promotion immobilière namuroise de ce dernier rénovera les murs du château Mélot, siège histrorique du Cercle.

Le Château Mélot, le siège historique du Cercle de Wallonie, vient d'être cédé par Ethias à un groupe d’investisseurs privés réunis autour de Paul de Sauvage, le CEO de la société de promotion immobilière namuroise Actibel. Il sera rénové en profondeur par ses équipes "selon les standards actuels, mais dans le strict respect du patrimoine existant… et des voisins", assure Paul de Sauvage, qui se défend d’avoir réalisé une opération immobilière spéculative et dit vouloir sceller avec le locataire et animateur des lieux un partenariat à long terme qui puisse dynamiser le milieu des affaires dans la capitale wallonne.