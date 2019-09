Appel à projet lancé pour redessiner le Centre Monnaie à Bruxelles

Il s’agit sans doute d’un des complexes immobiliers les plus incontournables du coeur de la capitale. Situé en face du théâtre royal de la Monnaie, le centre administratif éponyme, connu sous le nom de Centre Monnaie, est aujourd’hui visé par une transformation lourde.

Plusieurs défis se présentent dans le cadre de ce projet d’ampleur qui entame aujourd’hui sa dernière ligne droite. “Il s’agit d’un des lieux les plus fréquentés de la ville: à deux pas de la place de Brouckère et de la rue Neuve et d'un nœud important de transport en commun”, précise Kristiaan Borret, le Maître Architecte bruxellois, qui accompagne le projet et assistera au comité d’avis pour la sélection et l’attribution. “De plus, ajoute-t-il, le bâtiment est visible sous différents angles. Son adaptation nécessite donc une excellente compréhension du contexte. Enfin, culture, shopping, travail, loisirs, voyages et vie se rencontrent chaque jour dans ce lieu. En redéveloppant cet impressionnant bâtiment, un plus grand dialogue devra être créé entre la tour et les environs, rendant ainsi la cohabitation des deux plus attrayante”.

L’appel à projet lancé aujourd’hui concerne la plus grande partie du bâtiment en étoile à quatre branches, dont la superficie totale à redessiner dépasse 60.000 m². En effet, la majeure partie du parking souterrain et le centre commercial sur plusieurs niveaux appartiennent à d’autres propriétaires. La mission de conception ici proposée concerne uniquement le reste du socle et la tour entière. La partie inférieure et commerciale à front de place de la Monnaie a d’ores et déjà été réaménagée de fond en comble par AG Real Estate, le propriétaire de cette partie stratégique du socle. C’est le reste du bâtiment, aujourd’hui propriété des promoteurs immobiliers Whitewood et Immobel (50/50), qui est concerné par une transformation mixte combinant les fonctions de bureau, logement et hôtel.

Vue en plein écran





Afin de mener à bien ce projet ambitieux, Immobel et Whitewood recherchent donc un auteur de projet pour renforcer l'équipe d'exécution déjà constituée depuis des mois par le promoteur autour des bureaux d’architecture ADE et DDS+. “Le projet proposé devra être cohérent et offrir une réelle valeur ajoutée pour la ville de Bruxelles et son contexte dynamique”, insiste encore Kristiaan Borret.

Un gros morceau et un timing serré

Le budget global du chantier dépasse largement les 100 millions d’euros avec la TVA et les honoraires. Concernant le défraiememnt des auteurs de projet participant à l’appel lancé ce mercredi 18 septembre, une somme de 250.000 euros est prévue pour le projet gagnant et chaque participant sera défrayé à hauteur de 35.000 euros HTVA.

Plus globalement, le montant prévu pour la conception et l’exécution du projet global est fixé à 65 euros par mètre carré, soit un total avoisinant 4,2 millions d’euros HTVA. Cette somme sera ventilée entre le concepteur de projet aujourd’hui recherché (40%) et les architectes d’exécution déjà désignés (60%).