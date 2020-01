Appel d'offres du Logement Molenbeekois pour rafraîchir le site Dubrucq

Le Logement Molenbeekois est à la recherche d'un architecte et d'un ingénieur en stabilité afin de rénover les immeubles de logements sociaux du site Dubrucq, à Molenbeek.

À Molenbeek, l e site Dubrucq est un repère dans le paysage urbain depuis un siècle déjà. Ces immeubles de logements sociaux ont en effet été construits au début des années 20 selon les plans de l’ architecte Adolphe Puissant. Situés en plein quartier Maritime à Molenbeek, en bordure du nouveau parc de la Ligne 28, cet ensemble résidentiel dense en brique structuré en forme de U autour d’une cour intérieure ouverte avait grand besoin d’un coup de frais: "Malgré son intérêt patrimonial indéniable, l’état du site est vétuste, tant aux niveaux des espaces que des logements. La qualité de vie des locataires en a donc pris un coup et il était grand temps d’intervenir", motive le maître-architecte bruxellois.

C’est la raison pour laquelle le Logement Molenbeekois, en collaboration avec la SLRB, est à la recherche d’un architecte et d’un ingénieur en stabilité pour étudier les potentialités spatiales et programmatiques du site, ainsi que la faisabilité économique de la rénovation prônée. La mission d’auteur de projet fera l'objet d'une adjudication distincte ultérieure. À ce stade, il s’agit d’abord de "réaliser une étude de faisabilité relative à la rénovation lourde de cet ensemble dans une vision durable et écologique", qui servira comme aide à la décision sur le scénario de développement privilégié.