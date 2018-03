Atenor affiche des résultats 2017 positifs grâce à ses actifs étrangers

Atenor présentait ce jeudi midi ses résultats annuels dans l’immeuble The One, sis entre les rues de la Loi et Lalaing, au cœur du quartier européen. La tour mixte (résidentiel et bureaux) de 40.000 m² construite en lieu et place de l’ex-hôtel Europa est d’ores et déjà un succès commercial, alors qu’elle ne sera terminée que l’an prochain. C’est seulement alors que Welkin&Meraki, qui vient de signer un bail locatif de 9 ans dans l’immeuble, y ouvrira un centre de co-working.

Le total des produits des activités ordinaires s’établit à 220,43 millions d’euros, en hausse de 63,60 millions d’euros par rapport à 2016. Au revenu dégagé par les cessions et locations enregistrées à Budapest et à Bucarest, on ajoutera, plus près de chez nous, les dernières tranches du projet de bureaux Port du Bon Dieu (Namur) livré à la Banque CBC (11,21 millions d'euros), les revenus liés aux ventes des appartements des projets bruxellois Palatium (21,7 millions d’euros), UP-site (8 millions d’euros) et The One (5,9 millions d’euros), Nysdam à La Hulpe (9,8 millions d’euros), Au Fil des Grands Prés à Mons (13,8 millions d’euros) et Brasseries de Neudorf à Luxembourg (7,3 millions d’euros).