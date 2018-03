Atenor fait son entrée sur le marché polonais

L'objectif du promoteur immobilier est de procéder à la démolition et au redéveloppement de la plus petite unité du complexe de bureaux existant, construite il y a 40 ans déjà (1979), en augmentant sa taille actuelle. Dans la seconde unité, plus importante (22.000 m2) et plus moderne (2000), le nouveau propriétaire poursuivra d’abord les baux en cours avec les locataires existants (HP Pologne, Sodexo, Emerson Process Management, Columbia Sportswear). Ces baux offrent un coquet rendement initial de 9% et une durée moyenne pondérée de 5 ans.