Atenor lance la phase 3 de City Dox à Anderlecht

Logé au bord du bassin de Biestebroeck, à Anderlecht, le foncier urbain de 5 hectares concerné par cette troisième phase de développement accueillera d’ici trois ans un nouveau quartier multigénérationnel et multifonctionnel réparti sur trois îlots. Celui-ci devrait compter à terme environ 155.000 m² de nouveaux bâtiments , dont plus de 900 logements, une école secondaire, une maison de repos, une résidence-service, des commerces, des services intégrés aux entreprises et de nombreux ateliers productifs.

Lors d’un appel à projet lancé en partenariat avec les équipes de maître architecte, Atenor avait annoncé au printemps dernier rechercher un bureau d’architectes (ou un groupement de bureaux) capable de proposer une note de vision pour le développement phasé de trois îlots situés le long du canal. "Cette note devra être accompagné́e d’un projet plus détaillé pour le premier îlot à ̀ développer", avaient précisé les porteurs du projet. L’intention, selon la formule consacrée par Kristiaan Borret (qui participera au Comité d’avis pour la sélection et l’attribution du marché), était d’attribuer les trois îlots (lots 4,5 et 6) à trois architectes différents "dans le souci de favoriser une diversité architecturale sur le site". Les candidats intéressés devaient également joindre une étude architecturale et fonctionnelle détaillée pour le lot 4. Le budget des travaux pour ce seul lot avoisine les 25 millions d’euros hors TVA.