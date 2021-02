Atenor lance un nouveau projet résidentiel de 1.300 appartements à Budapest

Vert et bien situé

Le futur quartier résidentiel est situé dans la partie sud-ouest de Budapest (South Buda), dans le District XI, l'une des zones d’habitat les plus populaires de la capitale hongroise. Il est implanté dans une zone verte bordée par une petite rivière et un lac, le long des routes menant à Balaton et à l'aéroport de Budaörs. Et il jouit en outre d’un accès aisé en voiture et en transports en commun vers le centre-ville de Budapest.