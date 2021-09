Atenor: le cap des 500 millions de capitalisation est en vue

Le site prévu pour accueillir le projet Victor, porté par Atenor et CFE sur le plus important terrain vague proche de la Gare du Midi. Un des ongles incarnés bruxellois du promoteur immobilier, qui ne tarit pas d'éloges à cet égard pour le sérail politique très local.

Avec un résultat semestriel inédit à 29,6 millions d’euros (+51%), Atenor peut déjà annoncer un dividende annuel en hausse de 3 à 5%. Au-delà du message chiffré positif et résilient, le CEO profite de la rentrée pour remettre quelques pendules à l’heure.

Chemise blanche ouverte, teint hâlé, Stéphan Sonneville, le CEO d’Atenor , était égal à lui-même ce lundi pour piloter la présentation des résultats semestriels depuis le 7e étage de son QG du Nysdam, à La Hulpe. La croissance internationale de son groupe, entrée dans sa deuxième phase, diversifiée sur 10 pays et plus rapide que prévu lui permet d’afficher un large sourire apaisé par les chiffres.

"Fin de l'année, nous atteindrons une marge brute proche de 80 millions d'euros." Stéphan Sonneville CEO Atenor

Au-delà du résultat absolu proche de la barre des 30 millions d’euros – qualifié d’historique – et de la réussite inédite de la récente obligation verte – un ‘Green Deal Bond’ à 100 millions d’euros sur 4 et 6 ans –, il y a surtout le nouveau plafond de verre en phase d’être percé: "Fin de l’année, nous atteindrons une marge brute de 80 millions d’euros. Il y a 5 ans encore, on tournait autour de 6 millions. On va passer le cap des 500 millions de capitalisation boursière et ainsi apparaître dans les radars d’une nouvelle classe d’investisseurs. C’est la raison pour laquelle nous allons tout faire pour augmenter la liquidité de notre titre en renforçant nos services aux investisseurs. Notre cotation en bourse nous offre d’ailleurs un accès plus direct, transparent… et moins coûteux à la levée de nouveaux capitaux. Nous allons en profiter pleinement pour poursuivre une croissance constante et durable", promet le patron, aussi actionnaire à titre personnel (4,3%) et depuis peu via Foratenor, S.A. issue du rachat des parts (11,6%) de AvH par les membres du Comité exécutif associés à 3D (Frank Donck).

569 millions d'euros C'est le risque opérationnel affiché au compteur d'Atenor fin juin. Selon les dirigeants, il serait largement couvert par la valorisation, à même date, des actifs en développement.

L'homme fort d'Atenor (se) rassure d’ailleurs au passage: son risque opérationnel croissant – qui culmine à 569 millions d’euros – est largement couvert par la valorisation des actifs en développement, supérieure à 800 millions d’euros et géographiquement bien pondérée.

Quelques flèches bien taillées

Entre deux chiffres survitaminés, Stéphan Sonneville, comme à son habitude, profite de la rentrée pour lâcher quelques vérités ciblées. À commencer par son nouveau statut de poids lourd: "Si vous connaissez un promoteur immobilier belge qui peut se targuer d’avoir des filiales dans 10 pays, faites-moi signe. Je n’en connais pas!"

8.750 logements neufs C'est le potentiel de développement actuel réparti sur 10 pays et affiché par Atenor sur le segment résidentiel.

Sur sa nouvelle force de frappe et de vente, aussi: "On parle sans arrêt de Matexi et Thomas & Piron, capables de produire plus de 1.000 logements sur base annuelle… Vous savez combien nous avons de mètres carrés en portefeuille actuellement? 1,3 million, dont plus de 500.000 mètres carrés rien qu’en résidentiel, soit quelque 8.750 logements neufs à finaliser dans les prochaines années ici et ailleurs, sur plusieurs segments de marché."

On le titille, en faisant remarquer que sur le segment du bureau, qui constitue encore 60% de ses projets actuels, la Belgique reste peau de chagrin et la pandémie plombe l’ambiance.

Bruxelles, je t'aime... moi non plus

Loin de se démonter, le patron sort le carquois. "Tout d’abord, une bonne nouvelle pour tout le monde: le marché du bureau, qu’on nous dit aux soins palliatifs, reprend des couleurs dans sa globalité. Et notre diversification sur 14 villes nous permet d’avoir en permanence, en surfant sur la demande locale et en ne descendant pas sous une marge brute minimale de 400 euros le mètre carré vendu, quelque 300.000 m² en construction."

"A Bruxelles, la direction prise par les décideurs politiques est celle du repli sur soi, du village qui se coupe du reste du monde." Stéphan Sonneville CEO Atenor

Il marque une pause, comme pour bander son arc : "Le vrai mètre-étalon de notre métier, ce n’est pas la pandémie ou le télétravail. C’est la crise climatique à prendre à bras le corps. Pour nous, c'est une opportunité: Atenor est un développeur pur jus qui mise désormais à 100% sur l’immobilier urbain et durable. Une fois le projet réceptionné, nous le vendons. Et nous réinjectons le produit de la vente dans d’autres projets, à risque mesuré et à valeur ajoutée maximale. Ceux qui sont mal pour l’instant, ce sont les propriétaires de bureaux urbains qui n’ont pas suffisamment anticipé ou diversifié le risque. Surtout à Bruxelles où le paysage politique compliqué étouffe et ralentit toute ambition. La direction prise par les décideurs est celle du repli sur soi-même, du village qui se coupe du reste du monde. L’addition sera salée à l’horizon 2024…"