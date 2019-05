Atenor mise sur les fonciers à haut potentiel, ici et ailleurs

A l’international, Atenor annonce également la conclusion, via sa nouvelle filiale polonaise, d’un accord portant sur l’acquisition d’un terrain proche de l’aéroport Chopin, à Varsovie. D’une superficie exceptionnelle de 14 hectares, c’est l’une des plus grandes parcelles encore disponibles dans les limites de la ville . "Le tracé des conditions de zonage y autorise la construction d’au moins 250.000 m² , qui seront principalement consacrés au développement de bureaux, d’hôtels et/ou centre de conférences et de services", précise Stéphan Sonneville, le CEO. Avec cette dernière acquisition en date, Varsovie représente 26% du total du portefeuille de la société de promotion immobilière belge cotée.

Union européenne, d’abord

Le long de la rue de la Loi, la construction du projet mixte The One (31.000 m² de bureaux, 11.000 m² de logements) est achevée. 94% des appartements et les deux commerces du rez-de-chaussée sont vendus. Et la partie bureaux a été vendue entièrement fin 2018 à Deka Immobilien Investment, une société d’investissement allemande sous clauses suspensives. "L’ensemble des surfaces bureaux ont été proposées à la location dans le cadre d’un appel à candidatures - de ±100.000 m² à l’horizon 2020-2024 - lancé par les Institutions européennes", rappelle Stéphan Sonneville.