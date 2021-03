Atenor propose des obligations vertes aux particuliers

Le promoteur immobilier donnera le coup d’envoi de cette opération le 12 mars. L'obligation comptera deux tranches. Une de 4 ans d’un montant maximum de 25 millions d’euros qui portera un intérêt de 3% et une autre sur 6 ans d’un maximum de 75 millions offrant un taux de 3,5%. La souscription est ouverte aux investisseurs particuliers et, dans une certaine mesure, aux investisseurs qualifiés.

Le produit net de l’offre, soit un montant maximal de 100 millions d’euros, sera exclusivement affecté au financement ou au refinancement en tout ou en partie, des projets immobiliers durables et économes en énergie qui contribuent aux objectifs environnementaux d'Atenor, explique le promoteur dans un communiqué . .

Rendements actuariels

Les prix d’émission sont respectivement fixés à 101,625 % pour la tranche à 4 ans et 101,875 % pour la tranche à 6 ans. Les rendements actuariels bruts sur base des prix d’émission s’élèveront à 2,57 % et 3,15 %, tandis que les rendements actuariels nets (à savoir le rendement brut dont est déduit le précompte mobilier de 30%) s’élèveront à 1,68 % et 2,11%.