Atenor publie des résultats 2020 en trompe-l’œil

Autrement dit, c’est non pas sur un an, mais sur cinq qu’il faut calculer le réel retour sur investissement de l’entreprise cotée qui, pour 2021, envisage déjà de doubler à hauteur de 80 millions d’euros sa marge brute "projets" retardée d’un exercice.

Obsolescence accélérée

Pour le CEO d'Atenor, la pandémie a eu un effet direct sur les achats et locations d'espaces de bureaux. Il estime que le ressac enregistré varie, selon les endroits, entre -30 et -60% .

"Selon moi, le stress vécu actuellement n’est pas dû au télétravail, comme on le dit trop souvent, mais à l’incertitude générale liée à la conjoncture actuelle. Les grands occupants – et on peut les comprendre - ne prennent plus pour l’instant de décisions stratégiques. Néanmoins, le bureau en présentiel restera le nœud du travail en co-création", analyse Stéphan Sonneville.