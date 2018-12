Atenor vend The One Office

Atenor a vendu The One Office, société qui est propriétaire de la tour de One, dans le quartier européen.

Ateno annonce la vente de la société The One Office à la société d’investissement allemande Deka Immobilien Investment. The One Office est propriétaire de la partie bureau de l’immeuble The One, une tour de 29.511 m² de bureaux orientés vers la rue de la Loi, au cœur du quartier européen et dont la construction devrai être achevée début 2019.