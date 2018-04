Augmentation de capital pour Retail Estates

Retail Estates lance une augmentation de capital de 123,365 millions d'euros. Et dès ce mercredi, la double cotation de la sir belge est effective. Le titre est noté sur Euronext Bruxelles et Euronext Amsterdam.

Retail Estates lance ce mercredi l'augmentation de capital qu'on attendait . Il s'agit d'une augmentation de capital d’un maximum de 123.365.580 euros via l’émission d’un maximum de 1.897.932 actions nouvelles pour un prix de souscription de 65 euros par action , sur la base de 1 nouvelle action pour 5 actions existantes. Cette augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé s’accompagne d’un droit d'allocation irréductible pour les actionnaires de Retail Estates.

• Le droit d’allocation irréductible est représenté par le coupon n° 25 et sera négociable sur Euronext Bruxelles et sur Euronext Amsterdam entre le 12 avril 2018 et le 23 avril 2018.