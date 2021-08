AvH et CFE font encore mieux que redresser la barre

Les résultats semestriels d'AvH et de CFE confirment les prévisions des analystes, soit un retour à la croissance pour toutes les activités en portefeuille.

Début août déjà, Degroof-Petercam avait donné un premier signal en augmentant l'objectif de cours d'AvH à 159 euros, contre 135 euros auparavant. La recommandation restait à "conserver". Quant à ING, il publiait, lundi, une note annonçant des résultats semestriels "très solides", voire "les plus élevés jamais enregistrés par la société au premier semestre".

"Le groupe est en bonne voie pour réaliser un résultat record pour l’ensemble de l’exercice 2021." Jan Suykens CEO d'AvH

Ce mardi matin, ces prévisions se sont largement confirmées, notamment grâce au redressement de DEME (groupe CFE), dont Ackermans & van Haaren (AvH) détient 62,1% et qui pèse pour 20% dans le résultat net du groupe. Le chiffre d'affaires du pôle "dragage", en nette reprise, dépasse, à lui seul, le demi-milliard d'euros.

Comme le résume le CEO, Jan Suykens, toutes les activités sont à nouveau en ordre de marche: “Je suis extrêmement fier de la résilience dont ont fait preuve nos entreprises en cette période ‘post-covid’ toujours volatile. Grâce à un carnet de commandes record chez DEME et aux afflux record dans nos banques Delen Private Bank et Banque J.Van Breda & Co, le groupe est en bonne voie pour réaliser un résultat record pour l’ensemble de l’exercice 2021. Nous entendons poursuivre sur cette lancée au second semestre et continuer à étudier activement de nouvelles opportunités d’investissement durable.”

CFE reprend, lui aussi, des couleurs

Avec un chiffre d’affaires semestriel en hausse de 9,3% par rapport à l’an dernier et un ebit supérieur à celui affiché pour la même période en 2019, le groupe CFE et son principal véhicule, DEME, font mieux que redresser la barre. D’autant que, durant la pandémie, le carnet de commandes a atteint un niveau historiquement élevé dépassant largement les 6 milliards d’euros.

+165% Chez BPI, le pôle de promotion immobilière de CFE, le résultat net-part de groupe a gonflé de 165% ces six premiers mois, passant de 3,2 à 8,5 millions d’euros.

Fort cette croissance retrouvée après une année de turbulences, CFE affiche un résultat opérationnel semestriel de 64 millions d’euros, supérieur à celui atteint avant la pandémie (61 millions en 2019). Le résultat net atteint 46 millions d’euros à mi-exercice et revient en ligne avec celui affiché en 2019, après la perte nette de l’an dernier à même époque (7,6 millions d’euros). On nous assure que le second semestre devrait "lui donner davantage de couleurs encore".

Chez BPI, le pôle de promotion immobilière de CFE, le résultat net-part de groupe a gonflé de 165% ces six premiers mois, passant de 3,2 à 8,5 millions d’euros. Et si obtenir un permis en Région bruxelloise relève toujours du chemin de croix - notamment pour le projet Key West à Anderlecht -, les projets lancés au Luxembourg et en Pologne assurent le gros des rentrées actuelles.

Apport en nature des actions Extensa chez Leasinvest

Pour rappel, le 19 juillet dernier, l'AGE de Leasinvest Real Estate (LRE) approuvait l'apport en nature des actions Extensa et des actions LRE Management NV par AvH. Les apports représentent une valeur combinée de 293 millions d'euros et ont été fait en échange de l'émission de 4 millions d'actions nouvelles dans LRE à AvH qui, après la transaction, en détient désormais 64,7%. Quelques jours plus tard, on apprenait la prolongation du mandat de Luc Bertrand à la présidence d'AvH.

L'opération de fusion finalisée le mois dernier vise à transformer Leasinvest Real Estate en un acteur immobilier intégré (investisseur et développeur) coté avec lequel il faudra désormais doublement compter.